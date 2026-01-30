Kayseri Tarım Organize'de Müjdeli Haber: 7.Kuyudan da Sıcak Su Fışkırdı

  • Haberler
Kayseri'de Tarım Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden sıcak su sondaj çalışmalarından müjdeli haber gelmeye devam ediyor. Bölgede açılan 7. Sondaj Kuyusundan sıcak su çıktığı müjdesini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Organize Tarım Bölgesi’nde 7’nci kuyuda yapılan sondaj çalışmaları sonucunda sıcak suya ulaşıldığını belirterek, “Valiliğimizin koordinasyonunda, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Daha önce tamamlanan kuyuların ardından, 7’nci kuyuda gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda sıcak suya ulaşıldı” dedi.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen sondaj çalışmaları sonucunda yeni bir sıcak su kaynağına daha ulaşıldı.

Haber Merkezi

