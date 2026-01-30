Kayseri Tarım Organize'de Müjdeli Haber: 7.Kuyudan da Sıcak Su Fışkırdı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Organize Tarım Bölgesi’nde 7’nci kuyuda yapılan sondaj çalışmaları sonucunda sıcak suya ulaşıldığını belirterek, “Valiliğimizin koordinasyonunda, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Daha önce tamamlanan kuyuların ardından, 7’nci kuyuda gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda sıcak suya ulaşıldı” dedi.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen sondaj çalışmaları sonucunda yeni bir sıcak su kaynağına daha ulaşıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Organize Tarım Bölgesi’nden 7’nci kuyuda yapılan sondaj çalışmaları sonucunda sıcak suya ulaşıldığını belirtti. Vali Çiçek, “Valiliğimizin koordinasyonunda, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Kayseri OTB’den tarımımız adına bir güzel haber daha aldık. Daha önce tamamlanan kuyuların ardından, 7’nci kuyuda gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda sıcak suya ulaşıldı” ifadelerini kullandı.