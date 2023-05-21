Kayseri Tayyare Fabrikası’nda Üretilen ilk pilotlu uçak meydanda sergileniyor

1HA Mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Müdürü Fehmi Gündüz “Bu uçak günümüze kadar gelen bu modeldeki ilk pilotlu uçak, modeli ise “PZL P-24”. 1939 yılında üretildiğinde toplamda 100 adet üretilmesi hedeflenmişti ama 1941 yılında Türk Havacılık tarihi inanılmaz bir şekilde engellendi” dedi.

2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ve Garnizon Komutanlığı iş birliği ile temelleri 5 Ekim 1925 yılında atılan Kayseri Tayyare Fabrikası’nda üretimi yapılan "PZL" ismi ile bilinen ilk P-24A uçak 1 hafta boyunca Cumhuriyet Meydan’ında sergilenecek. Kayseri’nin bu alanda gösterdiği tarihi başarıyı ve bundan sonra havacılık alanında oynayacağı aktif rolü vatandaşlara tanıtmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi’nin sergilediği "PZL" ismi ile bilinen ilk uçak P-24A, 29 Mayıs 1937'de Üsteğmen İrfan Bey'in idaresinde Ali Dağı'nın eteklerinden havalanmıştı. Uçak, uzunluğu 7.40 metre olan kanat açıklığı 10.58 metre, yüksekliği ise 2.85 metre olarak Polonya lisansı ile Kayseri Tayyare Fabrikasında (KTF) 1939 yılında üretildi. Tek kişilik olan uçak gündüz şartlarında görev yapabilen, tek motorlu (Gnome-Rhone), motoru burun kısmında, pervaneli ve üstten tek kanatlı "Av” uçağı olarak görev yaptı. 3 adet makinalı tüfek yuvası mevcut olan uçağın Rudder kısmında yer alan kırmızı zemin üzerine beyaz renkle yapılmış ay ve yıldızın yer aldığı Türk Bayrağı motifi dikkat çekiyor. Ayrıca, uçakta kanatların üst ve alt kısımlarında kare formlu kırmızı-beyaz renklerde milliyet işaretleri yer alıyor.



"PZL" ismi ile bilinen ilk uçak P-24A’nın Havacılık tarihinin en önemli uçaklarından biri olduğunu belirten Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Müdürü Fehmi Gündüz “Havacılık tarihi dendiğinde özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra 1925 yılından tam 1 yıl sonra 1926 yılında Kayseri’de bir uçak fabrikası oluşturuluyor. Bu uçak fabrikasında Junkers firmasından gelen yetkililerle birlikte ilk uçak fabrikası çalışmaları başlatıldı. Daha sonra Alman, Amerika daha sonra Polonya olmak üzere onların uçaklarını da yapmışız. Toplamda 200 uçak üretmişiz. Arkamızda replikası duran orijinali İstanbul’da Türk Hava Kuvvetleri Müzesinde sergileniyor. Bu uçak günümüze kadar gelen bu modeldeki ilk pilotlu uçak, modeli ise “PZL P-24”. 1939 yılında üretildiğinde toplamda 100 adet üretilmesi hedeflenmişti ama 1941 yılında Türk Havacılık tarihi inanılmaz bir şekilde engellendi. Ve bu tarihten sonra biz uçak üretemedik. Bugüne kadar 40 adet uçak üretildiğini kayıtlardan biliyoruz. Bu bir başlangıç bizim için. Bir uçağımız daha var “KAAN”. O uçağımızda artık 2023 model olup geçen Mayıs başlarında ilk defa taksi yaptı. Bu uçağın burada olması gelen ziyaretçiler açısından oldukça önemli” şeklinde konuştu.