Kayseri Ticaret Borsası, Büyüktuzhisar Tarım Meslek Lisesi'ni Himayesine Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Bünyan Büyüktuzhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni himayesine aldı.

Kayseri Ticaret Borsası, tarımda modernleşme ve nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak adına elini taşın altına koyuyor. Protokol kapsamında belirlenen proje okulu ile eşleşen KTB; okulun laboratuvar altyapısından öğrenci burslarına, staj imkanlarından uygulamalı eğitimlere kadar her alanda tam destek sağlayacak.

BAŞKAN BAĞLAMIŞ: "BİZİM İÇİN BU BİR EĞİTİM DEĞİL, MEMLEKET MESELESİDİR"

Protokolün detaylarını paylaşan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, tarımın artık sadece kazma-kürekle değil, bilim ve teknolojiyle yapıldığını vurguladı. Gençlerin toprağa olan ilgisini profesyonelliğe dönüştürmek kararlılığında olduklarını belirten Bağlamış, tarımın stratejik öneminin her geçen gün arttığını vurgulayarak; "Ülkemizin ve şehrimizin geleceği toprakta, üretimdedir. Kayseri Ticaret Borsası olarak, Bünyan Büyüktuzhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile kurduğumuz bu güçlü bağ sayesinde, tarımı modern teknolojiyle buluşturacak genç neferler yetiştireceğiz. Öğrencilerimize sadece teorik bilgi değil; laboratuvar desteğimizle Ar-Ge imkanı, burs desteğimizle motivasyon ve staj imkanlarımızla sektörel tecrübe sunacağız." İfadelerini kullandı.

EĞİTİMDE "BORSA" GÜVENCESİ

Başkan Bağlamış, eğitimin her aşamasında okulun yanında olacaklarını belirterek; "Gençlerimizin tarıma olan ilgisini artırmak ve onları en donanımlı şekilde sektöre hazırlamak önceliğimizdir. Bu iş birliği ile tarımın geleceğini genç nesillerden başlayarak yeniden şekillendireceğiz. Kayseri'mize ve tarım camiamıza hayırlı olsun." dedi.