Kayseri Ticaret Borsası listesine göre et ve tahıl fiyatları
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından 21 Ağustos 2025 gününü kapsayan ürün fiyatlarına göre Sucuk (KDV dahil toptan) 575 lira 70 kuruş, pastırma takım (KDV dahil) bin 220 lira, 50 kilogram un 900 liradan işlem görüyor.
KTB tarafından 21 Ağustos 2025’i kapsayan ürün fiyatlarına göre sucuğun KDV dahil toptan fiyatı 575 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Pastırma takım ise KDV dahil bin 220 liradan işlem görüyor.
Öte yandan yerli kabak çekirdeği 125 lira, buğday 12 lira, arpa 10 lira 20 kuruş, mısır 10 lira 50 kuruş, tavuk yumurtası 4 lira 55 kuruş, süt inek çiğ 15 lira 40 kuruş, 50 kilogram un 900 lira, kuzu eti karkas 440 lira, dana eti karkas 430 lira, siyah ithal ayçekirdeği 90 liradan işlem görüyor.