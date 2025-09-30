Kayseri Ticaret Odası'ndan Dış Ticaret Değerlendirmesi

Gülsoy, ihracat rakamlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,68 azaldığını, bir önceki aya kıyasla da yüzde 6,34'lük bir düşüş yaşandığını ifade etti. İthalatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,56, bir önceki aya göre ise yüzde 16,12 azaldığını vurguladı. Yılın ilk 8 ayında toplam ihracatın 2 milyar 489 milyon 794 bin dolar olduğunu belirten Gülsoy, bu rakamın geçen yıla göre yüzde 0,93'lük bir artış gösterdiğini söyledi. İthalat ise 1 milyar 185 milyon 299 bin dolar olarak kaydedildi ve geçen yılın ilk 8 ayına oranla yüzde 14,30 artış yaşandığına dikkat çekti.

İhracat Pazarları ve Sektörel Analiz

Kayseri’den ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, Almanya, ABD, Avusturya, Polonya, Romanya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık ve Hollanda yer alıyor. Gülsoy, sektör bazında yapılan analizde, Elektrik ve Elektronik, Kimyevi Madde ve Mamulleri, Makine ve Aksamları gibi sektörlerde artış yaşandığını, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller gibi sektörlerde ise azalış görüldüğünü ifade etti.

Ekonomik İstikrar ve Destek İhtiyacı

Başkan Gülsoy, ülke ekonomisinin istikrarı ve sürdürülebilir büyümesi için alınan kararların üreticiler ve ihracatçılar üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtti. Enflasyonla mücadelenin devam etmesi gerektiğini ancak aynı zamanda ihracatın ve işletmelerin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Finansmana erişimdeki zorluklar ve yüksek maliyetlerin çözülmesi gerektiğini dile getiren Gülsoy, ikinci nefes kredisinin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti.

“İşletmelerimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için ticari kredilerde büyüme sınırının gevşetilmesi, daha uzun vadeli ve düşük maliyetli reeskont kredi imkânlarının sağlanması gerekmektedir,” diyen Gülsoy, Türk ürünlerinin dünya pazarında var olması için çaba gösteren tüm firmalara ve çalışanlara teşekkür etti.

Bu veriler ışığında, Kayseri’nin dış ticaret performansı ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkıyor.