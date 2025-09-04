Kayseri Toplu Ulaşım'da Annelere 40 binişlik 'Anne Kart' ilgi gördü

Bu proje ile annelere şehir içi toplu ulaşımda aylık 40, ilçe-Kayseri hatlarında ise aylık 20 ücretsiz biniş imkânı sağlanıyor. Uygulamadan faydalanan anneler, bu destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Annelerin Yorumları

Proje kapsamında annelerden gelen yorumlar oldukça olumlu. Ayten Kaygısız, “Mucize bebek, şanslı anne” derken, Busenur İnce, “Aile Yılı’nda bu imkânı sundukları için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Gülizer Zeyrek ise, “Bu bize en kral iyilikti” diyerek memnuniyetini belirtti.

Demet Baygül, “Böyle bir proje için memnun kaldık. Annelerimizi düşündüğünüz için teşekkür ediyoruz” derken, Burcu Çelebi, “Oğlumun bana bir şans getirdiğini düşünüyorum. Bu, annelerin ulaşımına büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu. Büşra Yağmahan da, “Ulaşım anne kartından faydalandık. Çok teşekkür ederiz” diyerek projeye olan desteklerini ifade etti.

“Anne Ulaşım Kartı” projesi, Kayseri’deki annelerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor ve bu anlamda büyük bir takdir topluyor.