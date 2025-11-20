Kayseri trafiğinde en çok yapılan hata

Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen 1 haftalık çalışma neticesinde 501 araç/sürücüye cep telefonu, 240 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 205 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 60 araç/sürücüye modifiyeli araç, 6 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 219 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 27 araç/sürücüye makas atma, 240 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 74 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 6 araç/sürücüye ışık donanımı, 8 araç/sürücüye drift yapmak, 205 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 501 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

