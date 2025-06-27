Kayseri Trafiğinde Sürücüler En Çok Bu Hatadan ceza Yiyorlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik son bir haftada yapılan çalışmalar sonucunda;

88 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmak, 269 araç ve sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 253 araç ve sürücüye kırmızı ışık ihlali, 489 araç ve sürücüye cep telefonu, 12 araç ve sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 9 araç ve sürücüye drift yapmak, 38 araç ve sürücüye makas atma, 117 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 5 araç ve sürücüye ışık donanımı, 47 araç ve sürücüye modifiyeli araç kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı.