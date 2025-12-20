Kayseri Trafik Kontrol Merkezi'nde Brifing

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda kurulan Trafik Kontrol Merkezi, Kayseri’nin trafik yönetiminde kritik bir rol üstleniyor. Kent genelinde farklı kavşaklarda konumlandırılmış 370 kamera, merkezden 7 gün 24 saat esasına göre izleniyor. Trafik yoğunluğu, kazalar, altyapı çalışmaları ve olası aksaklıklar anlık olarak tespit edilerek sahadaki ekiplerle koordinasyon sağlanıyor. Merkezde görev yapan 47 kişilik uzman ekip, gece gündüz demeden titizlikle çalışarak güvenli, akıcı ve konforlu bir ulaşım için şehrin trafiğini anbean yönetiyor.

Başkan Büyükkılıç’tan Trafik Koordinasyon Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin ulaşım ağının kalbi konumundaki Trafik Kontrol Merkezi’nde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ağırladı. Ziyaret kapsamında Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve bürokratlarla birlikte Trafik Kontrol Merkezi’nde trafik koordinasyon toplantısı da gerçekleştirdi. Toplantıda mevcut trafik durumu, kavşak performansları ve ileriye dönük ulaşım planlamaları ele alınarak, daha etkin ve sürdürülebilir çözümler değerlendirildi.

Kayseri’de Ulaşım, Bilimle ve Teknolojiyle Yönetiliyor

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de ulaşımı yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek yönettiklerini belirterek, “Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlaması için bilimsel veriler ve ileri teknolojiyle çalışıyoruz. Trafik Kontrol Merkezi’miz bu anlayışın en somut örneklerinden biridir” mesajını verdi.

Canlı Denetim, Anında Müdahale

Trafik Kontrol Merkezi’nde kullanılan akıllı trafik yönetim sistemi, sinyalizasyonlara doğrudan müdahale imkânı sunarak şehir trafiğinin dinamik bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Başkan Büyükkılıç, şehir trafiğinin canlı olarak denetlendiğini vurgulayarak, teknolojinin sunduğu tüm imkânların Kayserililerin hizmetine sunulduğunu ifade etti.