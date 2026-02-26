Kayseri TÜGVA Ailesi İftarda Buluştu:'Oruç insanın her yıl katıldığı bir ruh şölenidir'

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri tarafından iftar programı düzenlendi. Gerçekleştirilen iftar programına TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Kayseri İl Başkanı Vefa Bayırbaş, TÜGVA üyeleri ve aileler katıldı. Düzenlenen programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “‘Ramazan-ı Şerif ayı on bir ayın sultanı’ derken öylesine söylemedik. Bu ay sabrın, rahmetin, birliğin, beraberliğin, dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin zirveye ulaştığı en kıymetli aylardan bir tanesi. Rahmetli merhum Sezai Karakoç bu ayı şöyle izah etmiş: 'Zaman insanı ölüme götürür. Ramazan ayı ise insanın dirildiği, başladığı, hayata tekrar tutunduğu ayın başlangıcıdır’. Yine oruç bu ay farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim bu ay yeryüzüne indirilmiştir. Bu ay anlamadığımız bir şekilde huzuru, maneviyatı tüm bünyemizde hissediyoruz. Yine üstad şöyle özetlemiş: 'Oruç insanın her yıl katıldığı bir ruh şölenidir’. Rabbim şöleninizi daim eylesin. Kardeşliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ben bilhassa katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘RAMAZAN BİZE HAREKETE GEÇMEYİ HATIRLATIR’

TÜGVA Kayseri İl Başkanı Vefa Bayırbaş, Ramazan ayının sabrı öğretmesinin yanında harekete geçmeyi de hatırlattığını vurgulayarak, “Ramazan bize sabrı öğretir ama aynı zamanda harekete geçmeyi de hatırlatır. Bizler geleceği bekleyen değil, geleceği inşa eden bir gençlik hayal ediyoruz. Her gencimize dokunmak, her mahallede bir umut olmak, her gönülde güzel bir iz bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada kurulan bu sofranın sadece bir iftar değil, kardeşliğimizi pekiştiren, birlik ruhumuzu artıran bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Çünkü biliyoruz ki birlikte olduğumuzda bereket artar, istikamet güçlenir, umutlar çoğalır” ifadelerini kullandı.