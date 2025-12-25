Kayseri TÜGVA'dan Filistin Yürüyüşüne Destek Açıklaması

Bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) bir araya gelerek oluşturduğu platform tarafından, Filistinde yaşanan İsrail terörizmine dur demek için 1 Ocak tarihinde İstanbul Galata Köprüsünde düzenlenecek olan yürüyüşe Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi de hem katılım hem de basın açıklamasıyla destek verecek.

TÜGVA tarafından yapılan açıklamada "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" ile "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganları kapsamında 1 Ocak'ta saat 08.30'da düzenlenmesi planlanan eylem için ortak çağrıda bulunulmuştu.

Bu çağrıya cevap veren Kayseri TÜGVA 'Unutmamayı seçiyoruz. Alışmamayı seçiyoruz.

Galata’da, mazlum kardeşlerimizin şahitliğini yapıyoruz.' diyerek

Kayseri Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Cami önünde 26 Aralık'ta Cuma Namazı öncesinde saat:11.30'da bir basın açıklaması yaparak, yürüyüşe destek vereceklerini açıklayacaklar.