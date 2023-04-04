Kayseri TÜMSİAD ailesi İftarda Buluştu

TÜMSİAD Kayseri tarafından düzenlenen iftar programına Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı ve yönetim kurulu üyeleri eşleri ile birlikte katılırken etkinlik, yönetim ve ailelerini buluşturdu.

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  • 04.04.2023 11:47
  • Güncelleme: 04.04.2023 15:55
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Kayseri TÜMSİAD ailesi İftarda Buluştu
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TÜMSİAD Kayseri tarafından düzenlenen iftar programına; Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı ve yönetim kurulu üyeleri eşleri ile birlikte katılırken etkinlik, yönetim ve ailelerini buluşturdu.

Bir tesiste gerçekleşen programa TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı, yönetim kurulu üyeleri, eşleri katıldı. Programda konuşma yapan TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı, bu programla hep birlikte Ramazan’ın ruhuna uygun paylaşımın, birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini sergilediklerini söyledi. Atıcı; "İş adamı derneği olarak vatanımız, milletimiz ve dinimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Millet olarak mukaddesatımızın yol göstericiliğinden hiç ayrılmadık. Asırlar boyunca da din, ezan, bayrak ve mukaddesat için mücadele verdik. Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Hicaz’da, Kurtuluş Savaşı’nda kutsallarımız için hep birlikte savaştık. Ramazan kardeşlik ve birbirimize kenetlenme ayı. Yardımlaşmanın doruğa çıktığı bir ay. Bizler kadim medeniyeti temsil eden bir geleneğin bireyleriyiz. Bu yüzden böylesi kutsal bir ayı bu aya özgü bir şekilde geçirme bilinci ve şuuruyla hayatımızı tanzim etmek zorundayız. Kayseri Ramazan ayını çok güzel geçiriyor. Bu güzellikleri arttırarak geleceğe taşırız inşallah. TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Yönetimi olarak bu tür sosyal programları önemsiyoruz. Ailelerimiz bizim için çok kıymetli. Daha önce de birbiriyle tanışması, kaynaşması adına kahvaltı organize etmiştik. Çok memnun kaldılar. Yönetim kurulu olarak bizler yapacağımız faaliyetleri istişare ederken ailelerde sohbet etme, tanışma, kaynaşma imkânı buldu" diye konuştu.

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İHA

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