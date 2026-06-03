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'Kayseri Turizm Ödülleri 2026' için geri sayım başladı

Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Kayseri Turizm Ödülleri 2026' için geri sayım başladı. Kayseri turizm sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getirecek program, 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

'Kayseri Turizm Ödülleri 2026' için geri sayım başladı

Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Kayseri Turizm Ödülleri 2026' için geri sayım başladı. 

22 Haziran Pazartesi Günü gerçekleştirilecek program, kentin kültürel mirasına, konaklama vizyonuna, gastronomi kültürüne ve turizm potansiyeline katkı sunan önemli isimleri bir araya getirecek. 
Programda, turizm sektörüne katkı sunan kişi, kurum ve işletmelere yönelik 13 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.
Kayseri’ye değer katan işletmeler, markalar, projeler, içerik üreticileri ve turizm paydaşları; farklı kategorilerde değerlendirilmek üzere başvurularını basvuru.kayoted.com adresinden gerçekleştirebilir.
Organizasyonun, kentin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Haber Merkezi

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