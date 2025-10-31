Kayseri, Türk Dünyası'dan 48 yazar ve şaire ev sahipliği yapacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Türk Edebiyatı Vakfı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu etkinlik, kenti dört gün boyunca kültür, sanat ve kardeşlik atmosferine büründürecek.

Talas: Kültür, Sanat ve Kardeşliğin Merkezi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde hayata geçirilen buluşma, şiir geceleri, paneller, konferanslar, yazar ve şairlerin öğrencilerle buluşmaları ile konserlerden oluşan zengin bir program sunacak. Başkan Yalçın, bu etkinliğin Türk dünyasının ortak dilini ve kültürel mirasını yaşatmak açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. “Talas’ta sadece şehirleri değil, gönülleri de buluşturuyoruz. Bu buluşma, ortak tarihimizin ve kardeşliğimizin bir yansıması olacak,” dedi.

Açılış Erciyes Kültür Merkezi'nde

Etkinliğin açılışı, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da Erciyes Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılması beklenen programda, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu'nun gösterisi sahnelenecek. Gösteri, saat 20.00’de başlayacak.

14 Ülkeden Katılım

Bu yılki buluşmaya Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Tataristan, Başkurdistan, Gagavuz Yeri, Kuzey Makedonya, Kosova, Kerkük, KKTC ve Türkiye'den yazar ve şairler katılacak.

Talas Belediyesi'nin kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği bu uluslararası organizasyon, Türk dünyasının ortak değerlerini geleceğe taşımayı hedefliyor. Kayseri, bu etkinlik sayesinde unutulmaz günlere ev sahipliği yapacak. Ayrıntılı bilgi ve program takvimine Talas Belediyesi'nin web sayfasından ulaşmak mümkün.