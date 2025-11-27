Kayseri, “Türk Dünyası Kültür Başkenti” için resmen aday

“Anadolu’nun Önsözü” olarak nitelendirilen ve Anadolu’da yazının ilk kullanıldığı Kültepe’nin 6000 yıllık kesintisiz birikimiyle Kayseri, tarihi ve stratejik önemini güçlendirerek yaşatmayı sürdüren bir şehir durumunda. Kayseri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, bu zenginliklerin kültür hayatına ve turizme kazandırılması çalışmalarıyla sadece ülkemizin değil “Türk Dünyası'nın da gündeminde.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2027 yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) düzenleyeceği Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Kayseri, geçmişin izlerini taşıyan tarihi yapıları ve kültürel mirasın yaşatılması adına yapılan restorasyonlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kayseri'nin zengin kültür envanteri ve stratejik önemi, bu başvuruyu daha da anlamlı kılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde, şehrin kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılması adına büyük bir seferberlik başlatıldı. Kayseri Turizm Master Planı kapsamında kültür ve turizm alanındaki projeler ve gastronomi, spor, sanat ve kültür alanlarında yapılan yenilikçi çalışmalarla Kayseri, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olma yolunda önemli bir ivme kazandı.

Bu süreçte, Kayseri’nin ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla tanınması, Türk Dünyası’nın kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen projeler, şehri sadece bir kültür başkenti yapmayı değil, aynı zamanda Türk Dünyası'nın kültürel buluşma noktası hâline getirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir’den Kayseri’yi Dünyanın Cazibe Merkezi Yapacak Çalışmalar

Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olma yolundaki adaylık süreci, Türk Dünyası ile olan kültürel bağları güçlendirme ve bu bağları daha da derinleştirme adına büyük bir fırsat sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin önemli şehirlerinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nin 2025 yılından itibaren Kayseri’de de gerçekleştirilirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan Turizm Master Planı toplantısında, UNESCO Kreatif Şehirler Ağı’nda bulunan Kayseri’nin daimi listeye girmesi için talepler iletildi. Ayrıca Avrupa Parlamentosu tarafından akredite edilen ACESS Europe’ye “Dünya Spor Başkenti” unvanı için başvuruda bulunulurken, görüşmeler ise sağlıklı bir şekilde sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin her bölgesinin eşsiz değerlere sahip olduğu vurgulanarak, başvuru yapan tüm şehirlerin kıymeti hatırlatıldı ve sürecin ülkeye yüksek kazanımlar getirmesi temenni edildi.