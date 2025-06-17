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Kayseri, Türkiye'de öğrenci dostu şehir sıralamasında çok gerilerde

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAR) tarafından 'Türkiye'nin Öğrenci Dostu Şehirleri' araştırmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı. Kayseri ne yazık ki bir çok şehrin gerisinde kalarak listede ancak 23'üncü sırada kendine yer buldu.

Kayseri, Türkiye'de öğrenci dostu şehir sıralamasında çok gerilerde

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAR) tarafından "Türkiye'nin Öğrenci Dostu Şehirleri" araştırmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmada Eskişehir 1’inci sırada yer alırken Ardahan listenin son sırasında yer aldı. 2024 sonuçlarına göre Kayseri ise 23’üncü sırada kendine yer buldu.

Haber Merkezi

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