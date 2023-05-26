Kayseri U-11 ve U-12 Lig fikstürleri yarın çekilecek

Kayseri U-11 ve U-12 Futbol Ligleri fikstür çekimleri yarın gerçekleştirilecek. Sümer Amatör Evi’nde yapılacak olan fikstür çekimleri saat 18.30’da başlayacak.

Kayseri Futbol İlTemsilciliği tarafından yapılan açıklamada, bu sezon tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan iki lige katılanlar 4 grup halinde mücadele edecek. Kayseri şampiyonası şeklinde oynanacak olan maçlara bugüne kadar U-11 Ligi 24 U-12 Ligi için 27 başvuruda bulundu. Mesai bitimine kadar başvuruların devam edeceği ligde gruplarında ilk sırayı alan takımlar Kayseri şampiyonu olacak.

Sümer Amatör Evi’nde saat 18.30’da başlayacak olan fikstür çekimine ASKF ve Futbol ilTemsilciliği yetkilileri ile lige katılacak takımların temsilcileri katılacak.