Kayseri U-12 Liginde şampiyon Demirspor oldu

Kayseri U12 Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonu Kayseri Demirspor oldu.

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  • 17.07.2023 09:10
  • Güncelleme: 17.07.2023 09:10
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Kayseri U-12 Liginde şampiyon Demirspor oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri U12 Ligi’nde 2022-2023 sezonu şampiyonu Kayseri Demirspor oldu.

Kayseri U12 Ligi’nde heyecan tamamlandı. U12 Ligi’nde normal sezonun ardından 5 takım arasında Play-Off oynandı. 5 takım arasında oynanan Play-Off büyük heyecana sahne oldu. Play-Off’da mutlu sona ulaşan takım Kayseri Demirspor oldu. Kayserispor Demirspor, son maçında dün Kayseri Şekerspor’u 1-0 yenerek U12 Ligi şampiyon olarak tamamladı. Kayseri Şekerspor’u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Kayseri Demirspor maçın ardından büyük sevinç yaşadı ve şampiyonluğu doyasıya kutladı. Demirspor, Play-Off’ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 10 puan topladı. Şampiyon olarak Kayseri Demirspor’a kupasını ASKF ve Tertip komitesi üyeleri Murat Akgöz ile Melih Candan takdim etti.

2022-2023 sezonunda U12 Ligi’nde sıralama şu şekilde oluştu:

1-Kayseri Demirspor 10 puan

2-Erkiletspor 7 puan

3-Kayseri Şekerspor 6 puan

4-Kayseri Atletikspor 3 puan

5-Talasgücü Belediyespor 3 puan

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İHA

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