Kayseri U-14 Ligi maçları tamamlandı

Kayseri U-14 Ligi Play-Off maçları tamamlandı. Oynanan müsabakalar sonunda Kayseri’yi U-14 Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takım belli oldu.

Lig usulüne göre oynanan U-14 Ligi Play-Off karşılaşmaları hafta sonu tamamlandı. Yapılan karşılaşmalar sonunda Talasgücü Belediyespor birinci, Kocasinan Şimşekspor ise ikinci oldu. Bu iki takım böylece Kayseri’yi bu sezon U-14 Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı. Maçlar sonunda Sungur FKise Kayseri üçüncüsü oldu.

Türkiye şampiyonasının tarihi ve grup merkezleri ileri bir tarihte açıklanacak.