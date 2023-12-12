Kayseri U-14 Ligi maçları tamamlandı

Kayseri U-14 Ligi Play-Off maçları tamamlandı. Oynanan müsabakalar sonunda Kayseri'yi U-14 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek iki takım belli oldu.

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  • 12.12.2023 10:42
  • Güncelleme: 12.12.2023 10:42
Kayseri U-14 Ligi maçları tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri U-14 Ligi Play-Off maçları tamamlandı. Oynanan müsabakalar sonunda Kayseri’yi U-14 Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takım belli oldu.

Lig usulüne göre oynanan U-14 Ligi Play-Off karşılaşmaları hafta sonu tamamlandı. Yapılan karşılaşmalar sonunda Talasgücü Belediyespor birinci, Kocasinan Şimşekspor ise ikinci oldu. Bu iki takım böylece Kayseri’yi bu sezon U-14 Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı. Maçlar sonunda Sungur FKise Kayseri üçüncüsü oldu.

Türkiye şampiyonasının tarihi ve grup merkezleri ileri bir tarihte açıklanacak.

İHA

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