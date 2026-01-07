Kayseri Ulaşım A.Ş. 2025'te 139 Milyon Yolcu Taşıdı

2025 yılı içerisinde tramvay hatlarında 51 milyon 637 bin 604, otobüs hatlarında ise 87 milyon 656 bin 597 yolcu taşındı. Toplamda 139 milyon 294 bin 201 yolcu taşınarak kent içi ulaşımın ana omurgası oluşturuldu.

Otopark Hizmetleri

2025 yılı verilerine göre, yol kenarı otoparklardan 984 bin 736, katlı otoparklardan 580 bin 100, vale hizmetlerinden ise 74 bin 390 araç yararlandı. Yol kenarı otoparklarda kredi kartı ile temassız ödeme uygulaması ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ödeme seçenekleri sunuldu. Abonelik işlemleri, Kayseri Ulaşım A.Ş. web sitesi üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilir hale getirildi.

Kaybis Bisiklet Paylaşım Sistemi

Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis, 2025 yılında istasyon sayısını 91’e çıkardı. Sistem, 1.000 bisiklet ve 1.968 park ünitesi ile hizmet vermeye devam etti. 2025 yılı içerisinde 193 bin 342 kullanıcı, 452 bin 961 kullanım ve 4 milyon 321 bin kilometre kullanım mesafesi kaydedildi.

Karbon Ayak İzinin Azaltılması

Sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda, 2025 yılında yolcu kilometre başına karbon ayak izi miktarında azalma sağlandı. Otobüslerde 5,8 gCO2e/pkm, raylı sistemlerde ise 3,55 gCO2e/pkm azaltım gerçekleştirildi.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Kayseri Ulaşım A.Ş., Türkiye’de toplu ulaşım sektöründe ilk ve tek olma özelliği taşıyan Rüzgâr Enerji Santrali Projesi'ni hayata geçirdi. Proje, 3 türbinden oluşan toplam 21 megavat kurulu güce sahip bulunuyor. Ayrıca, Organize Depo Sahası ve İldem Depo Sahası’nda Güneş Enerji Santrali projeleri tamamlanarak toplam 2 megavat kurulu güç devreye alındı.

Mesafe Bazlı Ücretlendirme

Raylı sistemlerde mesafe bazlı ücretlendirme modeli olan “Gittiğin Kadar Öde” uygulaması 2 Haziran tarihinde devreye alındı ve 858 bin 373 kez kullanıldı.

Geçici Aktarma Sürecinde Ulaşım

23 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında Osman Kavuncu–DSİ Katlı Kavşak çalışmaları kapsamında raylı sistem seferleri otobüs aktarmalı olarak gerçekleştirildi. Bu süreçte günlük ortalama 65 bin yolcu otobüslerle aktarmalı şekilde taşındı.

Verimlilik Projeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri programında, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin iki projesi değerlendirme aşamasına geçti.

Yerli Ödeme Sistemleri ve Yeni Hizmet Noktaları

Yerli ödeme sistemi Troy kartları, toplu ulaşımda kullanıma sunularak vatandaşlara hızlı ve kolay ödeme imkânı sağlandı. Ayrıca, Anayurt Garaj Noktası hizmete alındı.

Dijital Planlama Dönemi

"Yerim Ayrı" mobil uygulaması, vatandaşların ilçe yolculuklarını önceden planlayabilmelerini sağlamak için hizmete sunuldu. Uygulama, Bünyan, Develi ve Tomarza ilçelerinde kullanılmaya başlandı.

Kayseri Ulaşım A.Ş., 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği projeler ve hizmetlerle kent içi ulaşımın her alanında planlı, sürdürülebilir ve vatandaş odaklı çalışmalarını sürdürerek Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam etti.