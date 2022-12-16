Kayseri Ulaşım A.Ş. gençlerin beklentilerini ele aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yöneticileri, yolcuların beklenti ve ihtiyaçlarını dinlemek, hizmet kalitesini yükseltmek için en çok bildirimde bulunan gençlerle birlikte odak grup toplantısı yaptı.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Müdür Mehmet Canbulut, Ulaşım A.Ş. yöneticileri ile gençlerden oluşan toplu taşıma kullanıcıları katıldı. Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, ulaşım hizmetleri çerçevesinde otobüs, tramvay, bisiklet (KAYBİS), otopark ile ücret toplama (Kart38) hizmetlerini yürüttüklerini hatırlatarak, gençlerin beklenti ve taleplerini bizzat dinleyip değerlendirmek üzere bu tür toplantılar gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı. Canbulut, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere verdiği önemden bahsederek; “Yürüttüğümüz bu hizmetlere ilişkin toplumun farklı kesimlerinden farklı beklentiler olabiliyor. Bu beklentileri gençlerimizden alarak makul seviyede yapabileceğimiz iyileştirme çalışmaları varsa buradaki birim yöneticilerimizle değerlendirip gerçekleştirmek istiyoruz. Özellikle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlerimize verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda ilerliyor. Odak grup toplantılarımız devam edecek” diye konuştu.

Gençlerin beklenti ve taleplerinin dinlendiği toplantı, atölye gezisinin ardından sona erdi.