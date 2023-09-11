Kayseri Ulaşım A.Ş. Müdürü Canbulut, 'Bir yolcunun bize maaliyeti 14,5 lira'

 Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Kayseri'deki toplu ulaşım fiyatları hakkında 'Bize bir yolcunun maaliyeti 14,5 lira, bir yolcudan elde ettiğimiz gelir 5,5 lira. Yani arada 9 lira bir fark var, bu 9 lira fark Büyükşehir Belediyemizden farklı yollardan sübvanse ediliyor. Sermaye artışı da bunlardan bir tanesi' dedi. 

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  • 11.09.2023 16:38
  • Güncelleme: 11.09.2023 16:38
Kayseri Ulaşım A.Ş. Müdürü Canbulut, 'Bir yolcunun bize maaliyeti 14,5 lira'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşti. Kayseri’deki toplu ulaşım fiyatları hakkında konuşan Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, bir yolcunun maliyetinin 14,5 lira olduğunu ama elde edilen gelirin 5,5 lira olduğunu söyledi. Canbulut, “Bize bir yolcunun maaliyeti 14,5 lira, bir yolcudan elde ettiğimiz gelir 5,5 lira. Yani arada 9 lira bir fark var bu 9 lira fark Büyükşehir Belediyemizden farklı yollardan sübvanse ediliyor. Sermaye artışı da bunlardan bir tanesi. Aylık 12,5 milyon yolcu taşıyoruz. Arada ki 9 fark ile 12,5 milyonu çarparsak Büyükşehir Belediyemizin aylık sübvanse oranı aşağı yukarı 120 milyonlara geldi. Şu anda toplu ulaşım giderlerinin bilet gelirlerinden karşılanma oranı yüzde 35. Yani biz genel olarak Büyükşehir Belediyesinin bilet politikasına baktığımız zaman biz yüzde 60’ların altına çok az indik. Şu anda yüzde 35’ler seviyesinde. Birçok büyükşehir belediyesinde bilet fiyatları ortada, sizlerin uygun gördüğünüz, takdir ettiğiniz ve sübvanse ettiğiniz rakamlar ortada. Şu an da Bize emsal Büyükşehir Belediyelerinde fiyatlar 18,5 lira 17 lira 15 lira. Buradan da bakıldığı zaman Büyükşehir Belediyemiz çok ciddi sübvanse ediliyor” şeklinde konuştu.

1ha

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