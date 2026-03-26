  • Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin Temiz Enerji Hamlesi Birinci Yılını Kutluyor

Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin Temiz Enerji Hamlesi Birinci Yılını Kutluyor

Kayseri Ulaşım A.Ş., yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bir yılı geride bıraktı. Proje, ilk yıl içerisinde yaklaşık 10 milyon kWh fazla enerji üretimi sağlarken, 15 bin ton karbondioksit emisyonunu önleyerek çevresel fayda sundu.

Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin Temiz Enerji Hamlesi Birinci Yılını Kutluyor

Gerçekleştirilen bu enerji hamlesi ile toplamda 21 MW kurulu güce sahip Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve 1,82 MW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) ile destekleniyor. Bu yatırımlar sayesinde, Kayseri'deki raylı sistem hatları ve elektrikli otobüslerin yıllık enerji ihtiyacı tamamen karşılandı.

Ekonomik ve Çevresel Katkılar

Proje sadece kendi enerji ihtiyacını karşılamakla kalmadı; aynı zamanda ulusal şebekeye yönlendirilen fazla enerji ile ekonomik kazanç sağladı. Yılda yaklaşık 15 bin ton karbondioksit emisyonunun engellenmesi, binlerce aracın trafikten çekilmesiyle eşdeğer bir çevresel fayda sağladı ve Kayseri’nin sürdürülebilir şehir vizyonuna önemli bir katkıda bulundu.

Yeni Gelir Kaynağı: Karbon Kredisi

Kayseri Ulaşım A.Ş., elde ettiği başarıyı bir adım ileri taşıyarak karbon piyasalarına katıldı. Temiz enerji üretimi ile sağlanan emisyon azaltımları, karbon kredisine dönüştürülerek yeni ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturuldu.

Rekor Üretim

Rüzgâr Enerji Santrali, 21 Mart 2026 tarihinde uygun meteorolojik koşullar sayesinde 499 bin 262 kWh elektrik üreterek günlük rekor kırdı. Bu sonuç, tesisin yüksek verimlilikle çalıştığını gösteren önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Yatırımın Geri Dönüşü

Proje, enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra, elektrik satış gelirleri ve karbon kredisi kazançları ile değerlendirildiğinde, yatırımın yaklaşık 4 yıl içinde kendini amorti etmesi bekleniyor.

Türkiye’de Bir İlk

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım sektöründe Türkiye’nin ilk Rüzgâr Enerji Santrali projesini hayata geçiren belediye olarak öncü konumunu sürdürüyor. Bu vizyoner yatırım, Kayseri’yi toplu ulaşımda temiz enerji kullanımında örnek şehirler arasında öne çıkarıyor.

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da spor ve yerel yönetim gündemiyle görüşmeler yaptı
Başkan Büyükkılıç, Ankara’da spor ve yerel yönetim gündemiyle görüşmeler yaptı
Kayseri'de Uluslararası Gastronomi heyecanı başladı
Kayseri’de Uluslararası Gastronomi heyecanı başladı
Kayseri'de Milyonluk Reçete Skandalı: Yargı Süreci Başlıyor
Kayseri'de Milyonluk Reçete Skandalı: Yargı Süreci Başlıyor
Hulusi Akar'ın Kıbrıs Temasları: 'KKTC'nin refah ve güvenliği için omuz omuza'
Hulusi Akar'ın Kıbrıs Temasları: 'KKTC'nin refah ve güvenliği için omuz omuza'
Frank Hoogerbeets, Gazete Yazarımız Adnan EVSEN' e Cevap Verdi
Frank Hoogerbeets, Gazete Yazarımız Adnan EVSEN’ e Cevap Verdi
'Kayseri Pastırması Artık Avrupa'da Tescilli'
'Kayseri Pastırması Artık Avrupa’da Tescilli'
