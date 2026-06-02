Kayseri Ulaşım'da TROY Ayrıcalığı

Başkan Büyükkılıç, Haziran ayı boyunca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin toplu ulaşım hizmetlerinde hafta içi her gün TROY logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşımın ücretsiz olacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirmeye devam ederken, pratik, hızlı ve ekonomik ulaşım çözümlerini yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye’nin ödeme yöntemi TROY ile yeni bir iş birliğine imza attı. Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin toplu ulaşım hatlarında, hafta içi her gün TROY logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.

TROY logolu temassız özellikli banka kartı, kredi kartı, ön ödemeli kartlar ya da mobil ödeme (NFC) ile yapılacak ödemeleri kapsayan kampanyadan her bir TROY logolu kart ile aynı gün içinde bir defa yararlanılabilecek. Kampanya kapsamında Kayseri şehir merkezindeki tüm toplu ulaşım güzergâhlarında TROY kartla yapılacak ödeme işlemi ücretsiz olurken; TROY logolu kart sahiplerinin kampanyadan yararlanmak için ek bir işlem yapmasına gerek olmayacak. Kampanya, ödeme esnasında doğrudan uygulanacak ve kart sahiplerinin hafta içi TROY logolu kartlarla yapacakları ilk şehir içi ulaşım ödemesi TROY tarafından karşılanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların günlük yaşamına olumlu yönde etki eden her çalışmayı önemsediklerini belirterek, "Türkiye'nin yerli ve milli ödeme sistemi TROY ile yapılan bu iş birliği vesilesiyle hemşehrilerimizin lehine bir uygulamayı daha hayata geçiriyoruz. Ulaşımda yenilikçi uygulamaları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, kampanya ile ilgili tüm detayları öğrenmek için www.troyodeme.com adresini ziyaret edebilecek.