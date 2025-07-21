Kayseri Ulaşım'da Türkiye Finans kartına Ayda 10 Biniş Ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım alanında hizmetlerini çeşitlendirerek ve kampanyalar yapılmasını sağlayarak vatandaşlara kolaylıklar sunmaya devam ediyor.

Türkiye Finans Bankacılık Satış Direktörü Gürhan Korkmaz ve ekibi ile Büyükşehir Başkanlık makamında gerçekleştirilen iş birliği toplantısında açıklamada bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çeşitli kampanyalarla toplu ulaşım alanında vatandaşlara katkı sağlamaya gayret ettiklerine vurgu yaparak, “Türkiye Finans’ın, böyle bir kampanyayı ulaşım özelinde ilk kez Kayseri’ye özel olarak yürütmek istemesi de bizleri çok memnun etti. Birçok bankanın ve kartlı geçiş kurumunun da kampanyalar özelinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni tercih ediyor olmasından da anlaşılacağı üzere Kayserimizin marka ve imaj değerinin yüksek olmasındandır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, “Türkiye Finans, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile hayata geçirdiği iş birliği kapsamında, müşterilerine şehir içi ulaşımda ayda 10 kez ücretsiz geçiş hakkı sunmuş olacak. Türkiye Finans kart sahibi toplu ulaşım kullanıcıları abonman satın alma işlemleri de dâhil olmak üzere her ay 500 TL’ye varan tasarruf etmiş olacak. Ayrıca Kayseri ve ilçe arası hizmet veren araçlarımızda dâhil olmak üzere her işlem için 50 TL indirim sağlanacak olup hemşehrilerimiz aylık 10 kez bu avantajdan faydalanabilecektir” diye konuştu.

“Kredi/Banka Kartlarıyla Toplu Taşıma Kullanımlarında Komisyon Almayan ve Aktarma Hakkı Tanıyan Tek Şehir Kayseri”

Teknolojik tüm gelişmeleri şehrimize ve toplu ulaşıma entegre ederek Kayseri’ye daha kaliteli ve daha erişilebilir bir ulaşım hizmeti verdiklerine vurgu yapan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda banka ve kredi kartı kullanımlarında komisyon almayan ve bu kartlara aktarma hakki tanıyan tek büyükşehir belediyesi olması ile de ulaşım hizmetinde pozitif olarak ayrışmaktadır” şeklinde konuştu.

Türkiye Finans Bankacılık Satış Direktörü Gürhan Korkmaz ise “Türkiye Finans olarak kart ürünlerimizle müşterilerimize gündelik yaşamın içinden somut ve anlamlı avantajlar sunuyoruz. Ulaşım gibi temel bir ihtiyaca dokunan bu kampanya ile Kayseri’de yaşayan, toplu taşıma kullanan mevcut ve yeni tüm müşterilerimize, özellikle de gençlere fayda sağlamak istedik. Katılım finansın kapsayıcı dünyasında değer üreterek müşteri deneyiminde fark oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Korkmaz, vizyoner yaklaşımlarından dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Gerçekleşen iş birliğinde Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, AUS Müdürü Muhammed Biçimveren, Türkiye Finans Ödeme Sistemleri Müdürü Oğuz Kaymaz, Kayseri Ticari Şube Müdürü Muhammed Sinan Güler de yer aldı.

Kampanya 28 Temmuz Pazartesi gününden başlayarak 31 Aralık 2025 tarihinde son bulacak. Türkiye Finans “Happy Kart” sahipleri faydalanacak olup, herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın ödeme noktalarına gittiklerinde ekranda ödeme tutarı gösterilecek ancak bu tutar Türkiye Finans Happy Kart kullanıcısına yansıtılmayacak.