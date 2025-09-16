Kayseri Ulaşımında Güç Birliği: Karayolları ile İşbirliği

Ulaşım Yatırımları Üzerine Değerlendirmeler

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım yatırımlarını güçlendirmek amacıyla Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yapma kararı aldı. Ziyaret sırasında, çevre yollarından otoban bağlantılarına, şehir içi trafik düzenlemelerinden yeni güzergah çalışmalarına kadar çeşitli konular masaya yatırıldı.

Görüşmede, Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreter Yardımcıları ve daire başkanları da yer aldı. Bu toplantı, mevcut ulaşım altyapısının yanı sıra geleceğe yönelik planların da değerlendirildiği bir platform oldu.

Yapıcı İşbirliği ve Destek Vurgusu

Başkan Büyükkılıç, Karayolları Bölge Müdürü'ne ve ekibine şehrin ulaşımına katkılarından dolayı teşekkür etti. Ulaşım ve altyapı konularında yapıcı bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, şehirle ilgili her konuda işbirliği içinde hareket ettiklerini ifade etti.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Karayolları Genel Müdürü'ne de Kayseri’ye sağladıkları desteklerden dolayı minnettarlığını dile getirerek, bu işbirliğinin şehrin ulaşım altyapısına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Kayseri’nin ulaşım projeleri, bu güç birliği ile gelecekte daha da gelişerek, şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde şekillenecek.