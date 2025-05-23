Kayseri, Uluslararası Bisiklet Gezginlerini Ağırladı

Çift, ayrılmadan önce konukevinde bıraktıkları anı defterine duygusal bir mesaj bıraktı. Yazdıkları satırlarda, “Merhaba, yarın sabah çok erken havaalanına doğru yola çıkacağız. Konukevinde kalmamıza izin verdiğiniz için Kızılay ve kulübünüze çok teşekkür ederiz, harikaydı!” ifadelerine yer vererek, Kayseri'deki deneyimlerinin unutulmaz olduğunu vurguladılar.

Öğrencilerle tanışmanın kendilerine büyük bir keyif verdiğini belirten çift, onlara birkaç fotoğraf hediye ettiklerini ve bu fotoğrafların arkasına basit İngilizce cümleler yazdıklarını da eklediler. Kayseri’de bisiklet sürmenin kendileri için harika bir deneyim olduğunu ifade eden gezginler, Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Bu etkinlik, Kayseri’nin uluslararası dostluk ve kültürel etkileşim alanındaki rolünü bir kez daha pekiştirdi.