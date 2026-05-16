Kayseri Uluslararası Öğrencilerden Fotoğrafçılık Gezisi
Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi bünyesinde fotoğrafçılık eğitimi alan öğrenciler için düzenlenen teknik gezi, büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.
Haberin Özeti
- • Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi öğrencileri, YTB ve Medeniyetin Burçları Derneği iş birliğiyle düzenlenen fotoğrafçılık gezisine katıldı.
- • Öğrenciler Soğanlı Vadisi, Sultan Sazlığı ve İncesu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nde mimari, doğa ve portre fotoğrafçılığı uygulamaları yaptı.
- • Gezi sayesinde uluslararası öğrenciler, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflayarak şehrin tanıtımına katkı sağlamayı hedefledi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Medeniyetin Burçları Derneği iş birliğinde organize edilen programda gençler, aldıkları teorik bilgileri Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinde uygulama fırsatı buldu.
???? Gezinin Öne Çıkan Durakları
- Soğanlı Vadisi: Kaya oyma kiliseleri ve manastırlarıyla Kapadokya’nın başlangıç noktası kabul edilen vadide öğrenciler mimari ve portre fotoğrafçılığı üzerine çalışmalar yaptı.
- Sultan Sazlığı: Erciyes Dağı eteklerinde gerçekleştirilen tekne turunda doğa ve manzara fotoğrafçılığı öne çıktı. Bölgenin kuş çeşitliliği ve ekosistemi yerinde incelendi.
- Kara Mustafa Paşa Külliyesi: İncesu’daki tarihi külliyede Osmanlı mimarisinin incelikleri kadrajlara yansıdı. Eğitmenler eşliğinde ışık, kompozisyon ve teknik ayarlar üzerine saha çalışmaları yapıldı.
???? Katılımcıların Katkısı
Kayseri’nin kültür ve turizm elçisi olmaya aday uluslararası öğrenciler, gün boyunca çektikleri fotoğraflarla şehrin tanıtımına katkı sağlamayı hedefledi. Program, tüm katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.