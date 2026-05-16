  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Uluslararası Öğrencilerden Fotoğrafçılık Gezisi

Kayseri Uluslararası Öğrencilerden Fotoğrafçılık Gezisi

Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi bünyesinde fotoğrafçılık eğitimi alan öğrenciler için düzenlenen teknik gezi, büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Kayseri Uluslararası Öğrencilerden Fotoğrafçılık Gezisi

Haberin Özeti

  • Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi öğrencileri, YTB ve Medeniyetin Burçları Derneği iş birliğiyle düzenlenen fotoğrafçılık gezisine katıldı.
  • Öğrenciler Soğanlı Vadisi, Sultan Sazlığı ve İncesu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nde mimari, doğa ve portre fotoğrafçılığı uygulamaları yaptı.
  • Gezi sayesinde uluslararası öğrenciler, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflayarak şehrin tanıtımına katkı sağlamayı hedefledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Medeniyetin Burçları Derneği iş birliğinde organize edilen programda gençler, aldıkları teorik bilgileri Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinde uygulama fırsatı buldu.

Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi Fotoğrafçılık Gezisi Renkli Karelerle Tamamlandı

???? Gezinin Öne Çıkan Durakları

  • Soğanlı Vadisi: Kaya oyma kiliseleri ve manastırlarıyla Kapadokya’nın başlangıç noktası kabul edilen vadide öğrenciler mimari ve portre fotoğrafçılığı üzerine çalışmalar yaptı.
  • Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi Fotoğrafçılık Gezisi Renkli Karelerle Tamamlandı
  • Sultan Sazlığı: Erciyes Dağı eteklerinde gerçekleştirilen tekne turunda doğa ve manzara fotoğrafçılığı öne çıktı. Bölgenin kuş çeşitliliği ve ekosistemi yerinde incelendi.
  • Kara Mustafa Paşa Külliyesi: İncesu’daki tarihi külliyede Osmanlı mimarisinin incelikleri kadrajlara yansıdı. Eğitmenler eşliğinde ışık, kompozisyon ve teknik ayarlar üzerine saha çalışmaları yapıldı.
  • Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi Fotoğrafçılık Gezisi Renkli Karelerle Tamamlandı

???? Katılımcıların Katkısı

Kayseri’nin kültür ve turizm elçisi olmaya aday uluslararası öğrenciler, gün boyunca çektikleri fotoğraflarla şehrin tanıtımına katkı sağlamayı hedefledi. Program, tüm katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

 

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

LÖSEV'den uçurtma şenliği: Gökyüzü lösemili çocuklar için renklendi
LÖSEV’den uçurtma şenliği: Gökyüzü lösemili çocuklar için renklendi
SUKAYPARK yaz sezonuna kapılarını açtı
SUKAYPARK yaz sezonuna kapılarını açtı
Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi
Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi
KAR Gurme Talas'ta hizmete açıldı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
KAR Gurme Talas’ta hizmete açıldı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kıbrıs Gazisi Halim Şahbaz hayatını kaybetti
Kıbrıs Gazisi Halim Şahbaz hayatını kaybetti
Sanat Melikgazi'de hat sanatı söyleşisi
Sanat Melikgazi’de hat sanatı söyleşisi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!