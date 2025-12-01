Kayseri Uluslararası Öğrencilerin Akademi Gazetesi Çıktı!

ANADOLU’NUN KALBİNDEN DÜNYAYA AÇILAN KAPI: MEDENİYETİN BURÇLARI

​"Bir şehir düşünün ki; bir yanında yüksek teknolojiyle gökyüzüne uzanan insansız hava araçları tasarlanırken, diğer yanında yüzyıllık hat ve tezhip sanatıyla gönüller işleniyor. Kayseri’de, Erciyes’in gölgesinde, dünyanın 107 farklı ülkesinden gelen gençler, sadece bir üniversite eğitimi almıyor; aynı zamanda medeniyetimizin ortak dilini yeniden inşa ediyorlar."

​Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Medeniyetin Burçları Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü Uluslararası Öğrenciler Akademisi, sınırları aşan bir eğitim ve kültür seferberliğine dönüşmüş durumda. Kayseri’yi bir "İlim ve İrfan Üssü"ne dönüştüren bu akademi, bilimin ışığında teknolojiyi üreten, sanatın inceliğiyle ruhunu besleyen ve kardeşlik hukukuyla birbirine kenetlenen "kültür elçileri" yetiştiriyor.

​Gökyüzüne İmza Atan Genç Mühendisler

​Akademi, sadece teorik eğitimle sınırlı kalmayıp, gençleri sahaya ve üretime teşvik ediyor. Bunun en somut örneği, uluslararası öğrencilerden kurulan Ventus Helikopter Takımı’nın başarısıdır. 2020 yılında başlayan bu serüven, bugün TEKNOFEST’te Türkiye derecelerine ve "En İyi Sunum" ödüllerine ulaşmış bir başarı hikayesidir. Kendi tasarladıkları insansız helikopterler ve kamikaze İHA’lar ile dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarlarından biri olan IDEF 2025’te Kayseri’yi ve Türkiye’yi temsil eden bu gençler, "Kayseri’den dünyaya açılan teknoloji köprüsü"nün mimarlarıdır.

​Sanatın ve Estetiğin Buluşma Noktası: "Bi' Dünya Sanat"

​Teknolojik başarıların yanı sıra, akademi öğrencileri medeniyetimizin estetik kodlarını da çözüyor. Düzenlenen "Bi' Dünya Sanat" sergisinde; Tanzanya’dan Moğolistan’a, Suriye’den Endonezya’ya kadar farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin elinden çıkan 105 eser sanatseverlerle buluştu. Ebru teknesindeki renklerin dansı, tezhipteki altın dokunuşlar ve kaligrafideki ahenk ile öğrenciler, kendi kültürlerini Türk-İslam sanatlarıyla harmanlayarak evrensel bir dil oluşturdular.

​Entelektüel Derinlik ve "Hakikat" Arayışı

​Yayınlanan Akademi Gazetesi, öğrencilerin sadece teknik ve sanatsal değil, aynı zamanda entelektüel derinliklerini de ortaya koydukları bir mecra. Schopenhauer’in "Yaşam Bilgeliği" üzerine yapılan felsefi analizlerden, Batı medyasının İsrail-Filistin meselesindeki taraflı tutumunu irdeleyen akademik makalelere kadar geniş bir yelpazede düşünce üretiliyor. Öğrenciler; Etiyopyalı atlet Abebe Bikila’nın çıplak ayakla yazdığı sessiz direnişi veya Afgan halk kahramanı Malalai’nin cesaretini kaleme alarak, sömürgecilik tarihine ve yerel direnişlere dair güçlü bir tarih bilinci sergiliyorlar.

​Biz Bir Aileyiz: Gönül Coğrafyasında Kardeşlik

​Medeniyetin Burçları, öğrencilerin ifadesiyle "yabancı öğrenciler için bir aile" sıcaklığı sunuyor. Erciyes Kayak Merkezi’ndeki kış etkinliklerinden, Karadeniz’in yeşiline uzanan kültür gezilerine kadar her anı birlikte paylaşan bu gençler, ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile aralarında kopmaz bir "Gönül Köprüsü" kuruyorlar.

​Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un da vurguladığı gibi; "Bilim sizi bırakırsa geride kalırsınız.". Ancak Medeniyetin Burçları Akademisi, bilimi ahlak ve sanatla, teknolojiyi ise insanlık ve kardeşlikle taçlandırarak, geleceğin dünyasını inşa edecek gençleri "Araştırmadan Medeniyete" şiarıyla yetiştirmeye devam ediyor.