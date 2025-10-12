Kayseri Uluslararası öğrencilerin makale başarısı

Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında Yazarlık Atölyesinde yazı yazan bütün öğrencilerin yazıları Türkiye genelinde yayın yapan ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yayınlanan “Her Boydan” Dergisinde yayınlandı. Her Boydan Dergisi’nin yöneticileri Türkiye genelinden gelen yazıların en iyilerinin Kayseri Akademisinden gelen yazılar olduğunun altını çizdiler.

Yazarlık Atölyesi Programı’nın koordinatör hocası Eğitimci-Yazar Mustafa Urhan akadami öğrencilerinin bu başarısı ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Akademi kapsamında öğrencilerimizle bir yıl boyunca Yazarlık Atölyesinde birlikte olduk. 10 hafta süren eğitimlerimizde oldukça başarılı olan öğrencilerimizin kaleme aldıkları yazılar Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından çıkarılan Her Boydan dergisinde yayınlandı. Bir öğrencimize de birincilik ödülü verildi. Bunlar arasında İran’dan Sanay Jafari arkadaşımızın ‘Uykuya Dalmış Bir Piyano’ isimli yazısı birincilik ödülü aldı. Suriye’den Ela Melendi’nin ‘Yıldızın Düştüğü Yer’ isimli yazısı, Nijer’den Ahamet Badamassi Elhadji Aouta arkadaşımızın ‘Sonra…’ yazısı, Myanmar’dan Mohammed Zaki arkadaşımızın ‘Eğer Silinmeyen Bir Kalem Olsaydım’ şiiri, Doğu Türkistan’dan Malika Basitova’nın ‘Köklerinden Koparılan Çiçek’ isimli şiirleri Her Boydan Dergisinde yer alarak Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı birlikte ortaklaşa çalışmanın bir ürünü olarak bizleri oldukça sevindirdi. Bundan sonra da öğrencilerimizle daha güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum”

Akademi kapsamında önümüzdeki yıllarda da Yazarlık Atölyesi Programının devam edeceği ve bu başarının devam edeceği ifade edildi.