Kayseri Uluslararsı Öğrencilerinde Mezuniyet Sevinci

Mezuniyet ve Bayramlaşma programına Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve Mediniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, akademide görev alan hocalar ve Kayseri’de çeşitli üniversitelerde öğrenimlerine devam eden 200 civarında uluslararası öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, dünyanın çok farklı coğrafyalarından gelen öğrencileri Kayseri’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, her birinin burada yaşadıkları güzel anılarla Türkiye’nin bir gönül elçisi olacaklarına inandığını vurguladı. Palancıoğlu konuşmasında, öğrencilerin Kurban Bayramlarını kutlayarak, akademiye katılarak sertifika almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti. Daha sonra ise, akademi kapsamında ders veren hocaların teşekkür belgelerini takdim etti.

Programın bir sonraki bölümünde, Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi Koordinatörü Ali Dursun bir konuşma yaparak akademinin tarihi geçmişi ile ilgili kısa bilgiler verdi. Öğrencilerin Kurban Bayramlarını tebrik etti. Ardından programa gelen mesajlar bölümünde AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın ve AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Bayer Özsoy’un da tebrik ve kutlama mesajları okundu.

Daha sonra ise Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında 2026 Döneminde eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, akademi kapsamında ders veren hocalar tarafından sertifikaları takdim edildi. Ardından toplu fotoğraf çekimi ile program tamamlandı.