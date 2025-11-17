'Kayseri, UNESCO için adeta biçilmiş kaftan'

UNESCO’nun kuruluşunun 80’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim tarihi, köklü ve zengin kültürü ile ziyaretçilerini büyülemenin yanı sıra araştırmacıların ve UNESCO’nun da ilgisini çeken bir şehir olan Kayseri’de gerek şehrin tarihi varlığı gerekse kültürel birikiminin UNESCO için önemli bir kaynak teşkil ettiğinin altını çizerek “Kadim kent Kayseri’miz 6 bin yılı aşkın tarihi, köklü ve zengin kültürü ile UNESCO için adeta biçilmiş kaftan olarak bir yıldız gibi parlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de tarih ve kültür hazineleri Kültepe Kaniş-Karum'un, tarih ile doğa harikası Koramaz Vadisi'nin ve gastronomi alanında Kayseri mutfağının UNESCO’nun listelerinde yer aldığını ifade eden Büyükkılıç, bunların yanı sıra Kayseri’de yine UNESCO’nun dikkatini çekecek, listesinde gösterilmeye layık pek çok tarih ve kültür zenginliği olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, konuya ilişkin olarak, “Kayseri’miz adeta saklı inci gibi olan bir kültür ve tarih hazinesidir. Dilerim bu özelliğinin pahasını UNESCO yetkilileri görür, değerlendirir ve şehrimize hak ettiği değeri verir. Bu vesile ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün 80’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu çerçevede nice anlamlı çalışmalar yapmayı ümit ediyorum” düşüncelerini paylaştı.