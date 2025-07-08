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- Kayseri Üniversite Gençliği için Çekiciliğini Kaybediyor: Saadet'ten Seferberlik Çağrısı
Kayseri Üniversite Gençliği için Çekiciliğini Kaybediyor: Saadet'ten Seferberlik Çağrısı
Kayseri, üniversite tercihlerinde yaşanan düşüşle öğrencilerin gözünden düşüyor. Saadet Partisi Kayseri Mahalli İdareler Başkanı Adnan Kenanoğlu, şehrin 'üniversite kenti' kimliğini hızla kaybettiğine dikkat çekerek kamu kurumlarından esnafa kadar tüm kesimlere kapsamlı seferberlik çağrısında bulundu.
Türkiye genelinde açıklanan üniversite tercih verilerine göre Kayseri, 29. sıraya gerileyerek büyük bir prestij kaybı yaşadı. Oysa Erciyes Üniversitesi bilimsel başarıda ilk 10 içinde yer alıyor. Kenanoğlu, bu çelişkinin sebebini şöyle yorumladı: “Artık öğrenciler başarıya değil yaşanabilirliğe göre şehir seçiyor.”
Gençler Neden Başka Şehirlere Kaçıyor?
Kenanoğlu, öğrencilerin Kayseri yerine başka kentleri seçmesinin başlıca nedenlerini şu şekilde sıraladı:
- Konut ve yurt kiralarındaki aşırı fiyatlar
- Sosyal yaşam eksikliği
- Esnafın öğrenciye yönelik destek sunmaması
- Belediyelerin kültürel projelerde yetersizliği
- KYK yurtlarındaki kapasite sorunları
- Gençlerde aidiyet hissinin oluşmaması
Çözüm İçin Şehir Genelinde Seferberlik Şart
Kenanoğlu, bu gidişatın ancak toplumsal bir dayanışma ruhu ile tersine çevrilebileceğini belirtti. Öne çıkan çözüm önerileri şöyle:
- Belediye tesislerinde öğrenciye %50 indirim
- Gençlere yönelik sosyal-kültürel aktivitelerin artırılması
- “Öğrenci Dostu Esnaf” kampanyası
- Kiraların spekülatif şekilde artışına karşı denetim sistemi
- Öğrenciye müşteri değil, şehrin bir parçası gibi yaklaşım
- Burs imkanlarının ve yarı zamanlı işlerin yaygınlaştırılması
“Kayseri’nin Vizyonu Gençlikle Şekillenmeli”
Kenanoğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“Bir şehir öğrencisini kaybederse, kültür de nefes alamaz, ekonomi de büyüyemez. Kayseri sadece lojistik üs olmamalı; gençlik, bilim ve kültürle parlamalı.”