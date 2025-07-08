Kayseri Üniversite Gençliği için Çekiciliğini Kaybediyor: Saadet'ten Seferberlik Çağrısı

Türkiye genelinde açıklanan üniversite tercih verilerine göre Kayseri, 29. sıraya gerileyerek büyük bir prestij kaybı yaşadı. Oysa Erciyes Üniversitesi bilimsel başarıda ilk 10 içinde yer alıyor. Kenanoğlu, bu çelişkinin sebebini şöyle yorumladı: “Artık öğrenciler başarıya değil yaşanabilirliğe göre şehir seçiyor.”

Gençler Neden Başka Şehirlere Kaçıyor?

Kenanoğlu, öğrencilerin Kayseri yerine başka kentleri seçmesinin başlıca nedenlerini şu şekilde sıraladı:

Konut ve yurt kiralarındaki aşırı fiyatlar

Sosyal yaşam eksikliği

Esnafın öğrenciye yönelik destek sunmaması

Belediyelerin kültürel projelerde yetersizliği

KYK yurtlarındaki kapasite sorunları

Gençlerde aidiyet hissinin oluşmaması

Çözüm İçin Şehir Genelinde Seferberlik Şart

Kenanoğlu, bu gidişatın ancak toplumsal bir dayanışma ruhu ile tersine çevrilebileceğini belirtti. Öne çıkan çözüm önerileri şöyle:

Belediye tesislerinde öğrenciye %50 indirim

Gençlere yönelik sosyal-kültürel aktivitelerin artırılması

“Öğrenci Dostu Esnaf” kampanyası

Kiraların spekülatif şekilde artışına karşı denetim sistemi

Öğrenciye müşteri değil, şehrin bir parçası gibi yaklaşım

Burs imkanlarının ve yarı zamanlı işlerin yaygınlaştırılması

“Kayseri’nin Vizyonu Gençlikle Şekillenmeli”

Kenanoğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bir şehir öğrencisini kaybederse, kültür de nefes alamaz, ekonomi de büyüyemez. Kayseri sadece lojistik üs olmamalı; gençlik, bilim ve kültürle parlamalı.”