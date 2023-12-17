Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Şehitlerini Andı

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin bulunduğu halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 asker, Kayseri Üniversitesi tarafından anıldı.

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  • 17.12.2023 17:04
  • Güncelleme: 17.12.2023 18:41
Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Şehitlerini Andı
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Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli askerlerin bulunduğu halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 asker, Kayseri Üniversitesi tarafından anıldı.

Hain saldırının yaşandığı şehit komandolar durağı önünde yapılan anma programına Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, rektör yardımcıları, senato üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Bundan 7 yıl önce yine bir 17 Aralık sabahı bu vatanın 15 evladını, hain plan ve saldırılarıyla şehit ederek; millete korku, kaygı ve endişe vermeye ve terör estirmeye çalışan hain teröristler, büyük Türk Devletinin gücüne yenilmişlerdir ve yenileceklerdir de. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık Türkiye, gerek içeride, gerekse dışarıda tüm küresel güçlere karşı büyük bir güç haline gelmektedir. Türkiye’nin güçlü olması, büyümesi ve her alanda gelişmesi, sadece büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet varlığı için değil, aynı zamanda coğrafyamızın ve dünyamızın barışı, huzuru için de gereklidir. Bu vesileyle bundan 7 yıl önce şehadet şerbetini içen bu memleketin çocuklarını, Anadolu topraklarının yiğit evlatlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Gazilerimize de bu vatan için, bu bayrak için ve bu ezan için duruşlarından dolayı şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Malazgirt’ten İstanbul’un fethine, İstanbul’un fethinden Çanakkale’ye, Çanakkale’den bugüne kadar tüm şehitlerimizin ruhuna Fatiha gönderiyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından şehitler için dua edildi ve anıt durağa karanfil bırakıldı.

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İHA

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