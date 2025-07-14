Kayseri Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğunu duyurarak, 'Bu önemli kazanım dolayısıyla başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş'a, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Erol Özvar'a ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum' dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğunu duyurdu. Emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulunan Okandan, “Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kayseri Üniversitemiz bünyesinde “Yabancı Diller Yüksekokulu” kurulmuştur.Bu önemli kazanım dolayısıyla; başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum.Yabancı Diller Yüksekokulumuzun; Üniversitemize, Şehrimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.