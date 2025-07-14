  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu

Kayseri Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğunu duyurarak, 'Bu önemli kazanım dolayısıyla başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş'a, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Erol Özvar'a ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Kayseri Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğunu duyurdu. Emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulunan Okandan, “Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kayseri Üniversitemiz bünyesinde “Yabancı Diller Yüksekokulu” kurulmuştur.Bu önemli kazanım dolayısıyla; başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum.Yabancı Diller Yüksekokulumuzun; Üniversitemize, Şehrimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Türkiye, Terörle Mücadelede Tarihi Bir Dönüm Noktasına Geliyor'
'Türkiye, Terörle Mücadelede Tarihi Bir Dönüm Noktasına Geliyor'
Kayserili badmintoncular İstanbul'dan 2 madalyayla döndü
Kayserili badmintoncular İstanbul’dan 2 madalyayla döndü
Kayserili iş insanı Demir Karamancı yaşamını yitirdi
Kayserili iş insanı Demir Karamancı yaşamını yitirdi
Vali Çiçek: 'LGS'de birinci olan 18 öğrencimizi tebrik ediyorum'
Vali Çiçek: "LGS'de birinci olan 18 öğrencimizi tebrik ediyorum"
Kayseri'de İsrail Ürünlerine Boykot Çağrısı 9. Haftasında
Kayseri'de İsrail Ürünlerine Boykot Çağrısı 9. Haftasında
'Türk Milleti, İradesine ve Bölünmez Bütünlüğüne Sahip Çıkmıştır'
“Türk Milleti, İradesine ve Bölünmez Bütünlüğüne Sahip Çıkmıştır”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!