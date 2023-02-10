Kayseri Üniversitesi, Deprem Bölgesine Yardımlarını Sürdürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım için tüm imknlarını seferber eden Kayseri Üniversitesi, mensuplarının ve Kayserili yardımseverlerin desteği ile deprem bölgesine yardım malzemesi göndermeye devam ediyor.

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  • 10.02.2023 12:38
  • Güncelleme: 10.02.2023 12:38
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Kayseri Üniversitesi, Deprem Bölgesine Yardımlarını Sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım için tüm imkânlarını seferber eden Kayseri Üniversitesi, mensuplarının ve Kayserili yardımseverlerin desteği ile deprem bölgesine yardım malzemesi göndermeye devam ediyor.

Başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 15 Temmuz Merkez Kampüsündeki Kongre ve Kültür Merkezinde toplanan giyim ve gıda malzemesi, battaniye, katalitik soba, çocuk bezi ve çocuk maması, hasta bezi, su vb. ihtiyaç malzemeleriyle doldurulan üçüncü yardım kamyonunu da AFAD ve Kızılay koordinasyonu ve işbirliği ile deprem bölgesine gönderdi. Öte yandan depremin hemen ardından Kongre ve Kültür Merkezi ile Spor Salonu’nu artçı depremlerden dolayı evine giremeyen vatandaşların hizmetine açan Kayseri Üniversitesi, bu tesislerde vatandaşların 24 saat barınma ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Yaşanan deprem felaketinden dolayı millet olarak acı ve üzüntümüzün büyük olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, depremde oluşan yaranın en kısa zamanda sarılması için depremzedelere her türlü imkanı seferber etmeye ve yardımlara devam edeceklerini kaydetti.

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İHA

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