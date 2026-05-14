Kayseri Üniversitesi Develi Kampüsü'nde Mustafa Asım Köksal Sempozyumu

Develi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilecek olan sempozyumda, Köksal'ın farklı yönleri ele alınacak. Akademisyenler, öğrenciler ve konuya ilgi duyan herkesin katılımına açık olan bu etkinlik, İslam tarihi alanında önemli bir tartışma platformu sunmayı hedefliyor.

Sempozyumda, Mustafa Asım Köksal'ın eserleri, düşünceleri ve İslam tarihi üzerindeki katkıları detaylı bir şekilde incelenecek. Katılımcılar, Köksal'ın fikirlerini daha iyi anlama fırsatı bulacak ve dönemin tarihi ile kültürel bağlamı üzerine derinlemesine tartışmalar yapabilecekler.

Bu önemli etkinlik, İslam tarihi alanında yapılan çalışmalara katkıda bulunmayı ve Mustafa Asım Köksal'ın mirasını gelecek nesillere taşımayı amaçlıyor. Katılımcıların, sempozyuma katılım için üniversitenin ilgili birimleriyle iletişime geçmesi öneriliyor.