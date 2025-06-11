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Kayseri Üniversitesi Develi MYO'da Akıllı Sera Teknolojileri Bölümü açıldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy: 'Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulunda açılan 'Akıllı Sera Teknolojileri Programı Bölümü' ileçemize ve şehrimize hayırlı olsun' dedi.

Kayseri Üniversitesi Develi MYO'da Akıllı Sera Teknolojileri Bölümü açıldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulunda açılan Akıllı Sera Teknolojileri Programı Bölümü hakkında açıklamalarda bulunarak: “Tarımsal üretimde verimlilik, sürdürülebilirlik ve yenilikçi teknolojiler artık Develi'de hayat bulacak. Lot tabanlı otomasyon sistemleri, akıllı sulama teknolojileri, iklim kontrollü üretim alanlarıyla geleceğin tarımı burada şekilleniyor. Gençlerimiz modern tarım teknolojileriyle donanacak, Develi’miz bilgiyle büyüyecek. Bu önemli adımda Kayseri Üniversitesi Rektörümüz Kurtuluş Karamustafa hocamız başta olmak üzere emeği geçen  herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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