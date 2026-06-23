Kayseri Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Örnek Uygulama

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, uygulamalı ve mesleki yükseköğretimde öncü bir vizyonla sadece teknik beceriye sahip meslek elemanları yetiştirmediklerini, aynı zamanda ahilik felsefesinin özünü hayat felsefesi edinmiş, ahlaklı ve dürüst profesyoneller yetiştirme gayretinde olduklarını vurguladı. Karamustafa, mezunların kuşandığı her bir şedin, iş hayatında adaletten, doğruluktan ve sadakatten ödün vermeyeceklerinin en somut nişanesi olduğunu ifade etti.

Karamustafa, bu yılki mezuniyet töreninin batı endeksli kep atma geleneğinden uzaklaştığını belirterek, “Artık kendi değerlerimizle örtüşen şed kuşanma töreni şeklinde bir mezuniyet töreni tertip ediliyor. Bu, gençlerimizin milli kalkınma hamlemizin en güçlü neferleri olacağına olan inancımızın bir göstergesidir” dedi.

Törene katılan öğrenciler ve aileleri, bu anlamlı günün heyecanını ve gururunu paylaşarak, Kayseri Üniversitesi’nin değerleriyle donanmış olarak iş hayatına atılmanın mutluluğunu yaşadılar. Kayseri Üniversitesi, mezunlarını memleketinin geleceğine uğurlarken, bu yenilikçi yaklaşımıyla eğitimdeki farkını bir kez daha ortaya koydu.