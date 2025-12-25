Kayseri Üniversitesi'nde Geleceğin Aşçıları Önlüklerini Giydi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli konuşmalar yapıldı. Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Başkanı Öğr. Gör. Mehmet Nazikgül, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Öcal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ve diğer önemli isimler, öğrencilere hitap ederek bu özel anın önemini vurguladılar.

Rektörün Mesajı

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, konuşmasında öğrencilere başarı dileyerek, onların bu alandaki ilk adımlarının ne denli önemli olduğunu belirtti. Karamustafa, üniversitenin gastronomi ve mutfak sanatları alanında sunduğu olanakların, öğrencilere modern bir eğitim ortamı sağladığını ifade etti. Ayrıca, aşçılığın sadece yemek pişirmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürü ve kimliği yaşatan önemli bir meslek olduğunu vurguladı.

“Giyeceğiniz önlük, yalnızca bir kıyafet değil; disiplinin, temizliğin ve meslek etiğinin simgesidir. Bu önlük, geleceğin aşçısı olarak taşıyacağınız mesleki kimliğin göstergesidir,” dedi Karamustafa.

Önlük Giydirme ve Yemin Töreni

Açılış konuşmalarının ardından, yeni başlayan öğrencilere törenle önlükleri giydirildi. Bu anlamlı anın ardından, aşçılık yemin töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler, mesleklerine duydukları saygıyı ve sorumluluğu bir kez daha hatırlayarak yemin ettiler.

Özel Hediye ve Etkinlik Sonu

Törenin sonunda, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya, Türkiye Aşçılar Federasyonu’na bağlı Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Kadim Bıyık tarafından özel bir bıçak hediye edildi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Geleceğin aşçıları, bu özel günün anısını ölümsüzleştirme fırsatı buldu.