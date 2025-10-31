Kayseri Üniversitesi'nde Manevi Dayanışma Konferansı
Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri Üniversitesi öğrencilerine 'Gönülden Gönüle Ailede Manevi Dayanışma' konulu bir konferans verdi.
Konferans sonrasında, etkinliğe katılan öğrenciler arasından yapılan kura çekilişiyle 20 öğrenciye İl Müftülüğü tarafından hediye çeki verildi.
Düzenlenen konferansa İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik, manevi değerlerin önemini vurgularken, katılımcılara ailedeki dayanışmanın gerekliliğini hatırlattı.