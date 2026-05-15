Kayseri Üniversitesi'nde Mustafa Asım Köksal Sempozyumu Başladı
Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü'nde düzenlenen Uluslararası İlahiyat ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, bugün başladı. İki gün sürecek programda hem Mustafa Asım Köksal'a vefa hem de ilahiyat ve sosyal bilimler alanında güncel akademik tartışmalar öne çıkıyor.
Açılış töreni saygı duruşu, İstiklâl Marşı ve Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ile başladı. Ardından üniversite tanıtım filmi gösterildi ve protokol konuşmaları yapıldı.
Mustafa Asım Köksal Özel Oturumu
Prof. Dr. Mustafa Ünal başkanlığında gerçekleşen oturumda, Köksal’ın İslam tarihi üzerine reddiye çalışmaları, zaman algısı, sünnet müdafaası, din anlayışı ve bestelenmiş eserleri farklı yönleriyle ele alındı.
Öğleden Sonra Oturumları
Felsefe, tarih, dinler tarihi ve kültürel çalışmaların işlendiği oturumlarda hem evrensel hem de Kayseri’ye özgü konular gündeme taşındı.
Sunum Yapan Akademisyenler ve Konuları
- Prof. Dr. Mustafa Ünal – Leone Caetani’nin “İslam Tarihi” kitabına Mustafa Asım Köksal’ın reddiyesi
- Prof. Dr. İsmail Pırlanta – Asım Köksal’da zaman algısı
- Prof. Dr. Orhan Yılmaz – Caetani’ye karşı sünnet müdafaası
- Prof. Dr. Mehmet Tözlüyurt – Köksal’ın din anlayışı: Allah, Peygamber ve ahiret tasavvuru
- Dr. Öğr. Üyesi Ercihan Ülger – Mustafa Asım Köksal’ın bestelenmiş eserleri
- Dr. Esra Yıldız Turan – Stoacılarda estetik: Erdem ve güzellik ilişkisi
- Dr. Ramazan Topal – Köksal’ın Yezid b. Muâviye’ye bakışı, Kerbelâ faciası özelinde
- Dr. Abdullali Aliyev – Ermenistan’ın Hristiyanlaşma sürecinde Azize Gayane paradigması
- Fatih Muhammet Yılmaz & Dr. Halide Yenen – Bir ahlak modeli olarak Mustafa Âsım Köksal
- Dr. Hakan Albayrak – Türk yaratılış destanlarında “su” imgesine farklı bir bakış
- Süheyla Kızmaz & Prof. Dr. Mustafa Ünal – F. W. Hasluck’un eserleri üzerinden ziyaret yerleri değerlendirmesi
- Şeher Karakaya & Dr. Halide Yenen – Kant ve Tusi’nin ahlak anlayışları arasındaki benzerlikler
- Mine Nur Özgen & Doç. Dr. Yılmaz Çelik – Siyer yazıcılığında Taif yolculuğu meselesi
- Ayşenur Kılıçtaş & Prof. Dr. Kenan Has – Orta Çağ Avrupa’sı’nda Engizisyon
- Kamilla Nazmetdinova & Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan – Ahmedhat Maksudi ve Mizanü’l-Efkâr eseri
- Huriye Erten & Doç. Dr. Yılmaz Çelik – Anadolu Selçuklu Devleti’nde tıp mirası
- Mehmet Zengin & Prof. Dr. Kenan Has – Gilgameş örneği üzerinden Sami dinlerle benzerlikler
- Şeyma Ersay Kulak & Dr. Mustafa Tural – Sosyal medya kullanımının aile yapısına etkisi
- Filiz Gülmüş & Prof. Dr. Zeki Tekin – Devlet şer’iye sicilinde meslekler ve unvanlar
- Furkan Navruz & Doç. Dr. Yasin İpek – Kayseri özelinde Ermeni Ortodoks kiliseleri
- Ömer Yediok & Dr. Mustafa Tural – Heider ve Festinger’in bilişsel kuramlarının karşılaştırması
- Mehmet Ali Kılcı & Doç. Dr. Rıdvan Yiğit – Haçlı Seferleri’nin meşhur simaları
- Şeyma Ersay Kulak & Dr. Mustafa Tural – Nöroteolojinin temelleri üzerine tarihsel inceleme
- Duygu Karakaş Aydın & Prof. Dr. Celaleddin Çelik – Toplumsal yapı, ahlak perspektifi ve su
- Rabia Gökçe Keçeci & Doç. Dr. Ümit Harun Akkaya – Köksal’ın metinlerinde ideoloji ve kutsalın inşası
- Muhammet Haktan Benli & Dr. Ercihan Ülger – Ezan formunun gelişimi ve Kayseri’de uygulanışı
- Yahaya Nessao & Dr. Ahmet Nusret Özdil – Mâlikî mezhebinin Burkina Faso’daki etkileri
- Ahmed Alioğlu – Arapça öğretiminde yapay zekâ katkısı
- Waed Omaribrahim & Prof. Dr. Mustafa Ünal – Suriye’deki Dürzilerin inanç esasları
- Fatma Şengün & Doç. Dr. Ümit Harun Akkaya – Türk dünyasında kadın kimliği ve toplumsal yansımaları
- Ümmühan Derebaşı & Doç. Dr. Ahmet Yalçın – Ehl-i Beyt imamlarının hayatı ve takıyye
- Alper Ceylan & Doç. Dr. Selahattin Aydemir – Adaletin şartları ve sınırları