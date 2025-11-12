Kayseri Üniversitesi'nden 2 projeye TÜBİTAK 2237-A desteği

  • Haberler
Kayseri Üniversitesi bünyesinde hazırlanan iki proje, TÜBİTAK tarafından 2237-A 'Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı' kapsamında destek almaya hak kazandı.

Kayseri Üniversitesi bünyesinde hazırlanan iki proje, TÜBİTAK tarafından 2237-A “Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada:“Doç. Dr. Rıdvan Karabulut yürütücülüğündeki “Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi: Kuramdan Uygulamaya Akademik Eğitim Programı” adlı proje ile Dr. Alaeddin Türkmen yürütücülüğündeki “Bilimsel Temelli Beceri Geliştirme Eğitimi” adlı proje, TÜBİTAK 2237-A kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Proje sahibi öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.

