Kayseri Üniversitesi'nden 2 projeye TÜBİTAK 2237-A desteği
Kayseri Üniversitesi bünyesinde hazırlanan iki proje, TÜBİTAK tarafından 2237-A “Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada:“Doç. Dr. Rıdvan Karabulut yürütücülüğündeki “Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi: Kuramdan Uygulamaya Akademik Eğitim Programı” adlı proje ile Dr. Alaeddin Türkmen yürütücülüğündeki “Bilimsel Temelli Beceri Geliştirme Eğitimi” adlı proje, TÜBİTAK 2237-A kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Proje sahibi öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.