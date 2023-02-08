Kayseri Üniversitesi'nden deprem bölgesine yardım eli

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çok sayıda ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzedelere destek ve yardım için kolları sıvayan Kayseri Üniversitesi, deprem bölgesine ihtiyaç malzemeleri gönderdi ve göndermeye de devam ediyor.

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  • 08.02.2023 16:18
  • Güncelleme: 08.02.2023 16:54
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Kayseri Üniversitesi'nden deprem bölgesine yardım eli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çok sayıda ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzedelere destek ve yardım için kolları sıvayan Kayseri Üniversitesi, deprem bölgesine ihtiyaç malzemeleri gönderdi ve göndermeye de devam ediyor.

Depremden hemen sonra ana kampüsü olan 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi’ni artçı sarsıntılardan dolayı evine giremeyen vatandaşların barınması için 24 saat hizmetlerine açan Kayseri Üniversitesi, başlattığı yardım seferberliği ile toplanan battaniye, katalitik soba, tüp, çocuk bezi, çocuk maması, giysi, ayakkabı, çorap, hasta bezi, su, süt, bisküvi, ton balığı, kuru gıda, ıslak mendil, mazot vb. çok miktardaki ihtiyaç malzemesini ise Kayseri Kızılay Şubesi aracılığı ile deprem bölgesindeki illere gönderdi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin acı ve üzüntüsünü milletçe yaşadığımızı belirterek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Günün birlik ve yardım zamanı olduğunu belirten Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi ailesi olarak imkânlarımız çerçevesinde depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı için her türlü destek ve yardıma devam edeceğiz” diye konuştu.

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İHA

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