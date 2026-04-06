Kayseri Üniversitesi'nden İsrail'in İdam Kararına Sert Tepki

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre yaklaşık 12 bin Filistinli mahkûmun idamının onaylandığı, bunların 4 bininin çocuk olduğu ifade edilerek, bu durumun insanlık vicdanını derinden yaraladığı belirtildi.

Rektörlük, “Masum ve mazlum Filistinlilere uygulanacak idam cezası insan onuruyla bağdaşmaz. Bu karar, İsrail’in soykırımcı politikalarının bir uzantısıdır.” ifadelerine yer verdi.

Kayseri Üniversitesi, uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve ilgili tüm tarafları bu hukuk dışı uygulama karşısında duyarlılıkla hareket etmeye ve gerekli adımları atmaya davet etti.

Bu açıklama, Türkiye’deki akademik çevrelerin Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı artan tepkisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.