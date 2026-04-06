  • Haberler
  • Gündem
Kayseri Üniversitesi'nden İsrail'in İdam Kararına Sert Tepki

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail Parlamentosu'nun yalnızca Filistinlilere yönelik idam cezası düzenlemesini kabul etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Üniversite yönetimi, söz konusu kararın uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre yaklaşık 12 bin Filistinli mahkûmun idamının onaylandığı, bunların 4 bininin çocuk olduğu ifade edilerek, bu durumun insanlık vicdanını derinden yaraladığı belirtildi.

Rektörlük, “Masum ve mazlum Filistinlilere uygulanacak idam cezası insan onuruyla bağdaşmaz. Bu karar, İsrail’in soykırımcı politikalarının bir uzantısıdır.” ifadelerine yer verdi.

Kayseri Üniversitesi, uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve ilgili tüm tarafları bu hukuk dışı uygulama karşısında duyarlılıkla hareket etmeye ve gerekli adımları atmaya davet etti.

Bu açıklama, Türkiye’deki akademik çevrelerin Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı artan tepkisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

 

Haber Merkezi

Talas Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kurban hizmetinde öncü, Türkiye'de sayılı belediyeyiz'
Yahyalı'da 65 kişilik doğa yürüyüşü
Tarım İl Müdürü Saklav'dan hayvanları yangında telef olan besiciye ziyaret
Kayseri'de Filistin İçin Dayanışma Yürüyüşü: İsrail Zulmüne Son Verilsin
Abdullah Satoğlu'nun 70 yıllık özel arşivi ve kitapları, Kütüphane'ye bağışlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!