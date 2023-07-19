Kayseri Üniversitesi'ne hayırsever desteği sürüyor

Kayseri Üniversitesi Uygulama Mutfağı yapımına ilişkin protokole Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Neomarin Gayrimenkul Proje Geliştirme adına Hayırsever İşadamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu imza attı.

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  • 19.07.2023 17:55
  • Güncelleme: 20.07.2023 08:53
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Kayseri Üniversitesi'ne hayırsever desteği sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi Uygulama Mutfağı yapımına ilişkin protokole Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Neomarin Gayrimenkul Proje Geliştirme adına Hayırsever İşadamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu imza attı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu’na üniversitelerine verdikleri sürekli destekten dolayı teşekkür etti.

Rektör Karamustafa, "Sayın hayırseverimizin gerek kendisi gerekse annesi adına üniversitemizde birçok hayır eseri bina bulunmaktadır. Hayırseverimiz iki yıl önce de Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi binamızı yaptırmıştı. Hayırseverimiz üniversitemize hayır olarak sadece bina desteğinde bulunmuyor, aynı zamanda Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO öğrencileri ile diğer okullarımızdaki öğrencilere de burs desteği vermektedir. Bugün burada protokolünü imzaladığımız uygulama mutfağı, ilgili bölümlerimizde eğitim gören öğrencilere büyük fayda sağlayacaktır. Bugün hayırseverimizle yapılacak alanını gezdiğimiz ve proje sunumunu yaptığımız 1000 metre kare alana kurulacak uygulama mutfağının yapımından dolayı değerli hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz. Kayseri Üniversitesi hayırseverlerimizin değerli destekleri misyon ve vizyon ilkeleri çerçevesinde büyümeye, gelişmeye ve topluma hizmet sunmaya devam edecektir" dedi.

Hayırsever işadamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ise konuşmasında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya böyle bir hayır eserini yapmalarına vesile olmasından dolayı teşekkür etti.

Hayırsever Çıkrıkçıoğlu, "Burası bizim memleketimiz. Biz burada doğduk büyüdük. Buradan gideli 53 sene oldu ama kazandıklarımızla doğduğumuz şehre hep katkı sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Bunu da Allah rızası için yapıyoruz ve her yaptığımız hayırda büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle de doğduğumuz Kayseri şehrine eğitim konusunda desteklerde bulunuyoruz. Ben değerli rektörüme ve üniversitenin diğer yöneticilerine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kayseri Üniversitemize desteğimiz hep sürecek, hep yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Neomarin Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş. adına Hayırsever İşadamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, uygulama mutfağı yapımına ilişkin protokole imza attı.

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İHA

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