Kayseri Üniversitesi'ne Külliye Müjdesi: Cami ve Gençlik Merkezi Temeli Atıldı

Kayseri Üniversitesi'nin, Talas Belediyesi sınırları içinde yer alan kampüs girişine inşa edilen büyük bir külliye için hayırsever katkısı bekleniyor.

Bin kişilik cami, gençlik merkezi, 4-6 yaş Kur’an kursu, şadırvan ve peyzajlı bahçeden oluşan proje, hem öğrenciler hem de bölge halkı için önemli bir manevi merkez olacak.

Toplam maliyeti 40 milyon TL olarak belirlenen projenin temeli atıldı, ancak henüz bir sponsor bulunmuş değil. Cami yapımına katkı sağlayan hayırseverlerin isimleri mermere kazınacak; projenin yarısından fazlasını üstlenen kişinin ismi ise camiye verilecek.

Talas Müftülüğü’nün desteğiyle yürütülen projeye, İl Müftülüğü’nün de katkı sağlaması bekleniyor. Üniversite kampüsüne bitişik konumda yer alan külliye, özellikle gençlerin sosyal ve manevi gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Yetkililer, bu anlamlı projenin halkın desteğiyle tamamlanacağını vurgularken, Kayseri’nin kültürel ve dini mirasına yeni bir soluk kazandıracak bu yapının, gelecek nesillere örnek teşkil etmesini umut ediyor.

 

 

