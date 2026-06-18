Kayseri Üniversitesi’ne “Spor Dostu Kampüs” unvanı verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın teşrifleriyle düzenlenen ve toplamda 73 üniversitenin 81 farklı kampüsüyle başvuruda bulunduğu prestijli unvan için yapılan detaylı incelemeler neticesinde, kriterleri başarıyla tamamlayan 30 üniversitenin 31 kampüsü “Spor Dostu Kampüs” seçildi.

Bağımsız kişiler tarafından yürütülen değerlendirmeler sonucunda, Kayseri Üniversitesi de “Spor Dostu Kampüsü” unvanını almaya hak kazandı.

Sertifika töreninde ödülü YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan alan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ödülün Kayseri Üniversitesine ve Kayseri şehrine hayırlı olmasını diledi.

Rektör Karamustafa, “Toplamda 73 üniversitenin 81 farklı kampüsüyle başvuruda bulunduğu bu prestijli unvan için yapılan detaylı incelemeler neticesinde, kriterleri başarıyla tamamlayan 30 üniversitenin 31 kampüsü “Spor Dostu Kampüs” seçildi. Kayseri Üniversitemiz, bu seçkin ve güçlü liste içerisinde 11. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza atmış oldu. Bizler sadece mesleki ve teknik yükseköğretimde değil; kültürde, sanatta ve sporun birleştirici gücünde de öncü bir kampüs inşa etme gayretindeyiz. Akademik ve idari kadromuzun özverisi, öğrencilerimizin enerjisiyle birleştiğinde, Kayseri Üniversitesi’nin yerel değerlerinden kopmadan, ulusal ve uluslararası standartlarda nasıl emin adımlarla büyüdüğünü bir kez daha görmüş oluyoruz. Bu gurur hepimizin! Kampüsümüzü sporla, sağlıkla ve başarıyla büyüten; bu süreçte emeği geçen tüm akademik - idari mesai arkadaşlarıma ve sevgili öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kayseri Üniversitemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.