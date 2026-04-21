Kayseri Üniversitesi öğrencileri organik üretimle buluştu

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi’nde gerçekleştirilen program kapsamında, Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı programı öğrencileri sahada eğitim aldı.

Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekiye Kocakaya, "Bugün burada öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulama becerilerine dönüştürmek üzere Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan doğal ürünler bahçesine uygulama yapmak üzere geldik. Öğrencilerimiz almış oldukları teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmek üzere domates fidelerinde ayrıca biber fidelerinde şaşırtma işlemi yapmak için buraya geldiler. Büyükşehir Belediyesi’ne bizlere destek verdikleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Eğitimde öğrencilere bahçenin işleyişi hakkında bilgiler veren Bahçe Sorumlusu Ziraat Teknikeri Ömer Coşkun da uygulamaya eşlik etti. 10 öğrencinin katıldığı çalışmada toplam 150 adet viyolde şaşırtma işlemi gerçekleştirildi.