Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Kayseri Üniversitesi, bünyesinde faaliyet gösterecek profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımı yapacak. Söz konusu alım, 22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Öğretim üyesi alımı için son başvuru tarihinin 6 Ekim 2025 Pazartesi olduğu belirtildi.

Kayseri Üniversitesi’nin alım ilanı için şu ifadeler yer aldı; “İlanımız 21.09.2025 tarihli ve 33024 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olup; Son Başvuru Tarihi 06.10.2025 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

Belirlenen şartlar ise şu şekilde;

1-Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadroya başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerini sağlayıp-sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)

3-Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesi (https://www.kayseri.edu.tr/Files/regulation/cd32c459-d0c1-4cd0-81a0-b2896d952bff.pdf) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasında Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.

4-İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38 – 10615/10606 numaralı

telefonundan bilgi alınabilir.

5- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadroya uygun olmadığı sonradan

anlaşılan başvurular, atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.

6- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir